"الشورى" يطالب ببناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية

طالب "الرياضة" بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص

أكد مجلس "الشورى"، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه يجب على وزارة الرياضة إعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.



وقال "الشورى": ينبغي على وزارة الرياضة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص الاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة.



وأضاف المجلس: على وزارة الرياضة التوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.