المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل

اتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتسبّبين

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم ‎حائل.

وأوضح أن فريق ‎الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة ‎البيئة المحيطة به.