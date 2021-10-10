المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل

اتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتسبّبين

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم ‎حائل.

وأوضح أن فريق ‎الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة ‎البيئة المحيطة به.

1

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 04:53 PM

اتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتسبّبين

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل

منصور الشلاقي

حائل

0 865

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم ‎حائل.

وأوضح أن فريق ‎الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة ‎البيئة المحيطة به.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021