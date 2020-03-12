شملت العاملين والنزلاء.."صحة بيشة" تنظم حملة توعوية للوقاية من كورونا

تهدف إلى بث الثقافة الصحية اللازمة حول المرض وطرق الوقاية منه

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة ممثلة بإدارة التوعية الصحية وإدارة مكافحة العدوى وإدارة الطب الوقائي، حملة توعوية بإدارة السجون بالمحافظة.

وفي التفاصيل، شملت الحملة عددًا من العاملين في الأقسام الداخلية للسجن وبعض النزلاء، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تم عمل محاضرة توعوية عن مخاطر الفيروس وما الطرق المتاحة لاحتوائه.

ومن جهة أخرى، ذكر مدير إدارة السجون في بيشة العقيد محمد بن عبدالله القحطاني أن هذه الحملة تهدف إلى بث الثقافة الصحية اللازمة لجميع العاملين والنزلاء بالسجن عن مرض كورونا المستجد، وما طرق الوقاية منه وذلك بما يضمن سلامة الجميع، حيث تفاعل الحضور في المحاضرة بالعديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة، لتجنب الإصابة بهذا المرض، وتأكيد أهمية العناية بالنظافة الشخصية، والاهتمام بغسل اليدين بالطريقة الصحيحة وكذلك تجنب التجمعات.

وعبّر "القحطاني" عن شكره لمدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني على تعاونه الدائم وتواصله المباشر مع إدارة السجن وذلك لإيصال التوعية الصحية اللازمة بالشكل الصحيح داخل السجن، مؤكدًا أن ما تقوم به الجهات المتعاونة من دور إيجابي ومثمر، يظهر حرصها على التعاون المشترك لرفع درجة الوعي للمجتمع.