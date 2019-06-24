"أمانة جدة" تعلن بدء التأهيل لتنفيذ مشروع تطوير طريق النزهة

دعت المقاولين الراغبين إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن بدء التأهيل لتنفيذ مشروع تطوير وتحسين طريق النزهة بشمال المحافظة؛ وذلك ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة.

ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشروع الذي سيُطرح لاحقًا، إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النموذج وتقديمه للأمانة خلال الفترة المعلنة على الموقع الإلكتروني.

يُذكر أن تنفيذ المشروع، يأتي كمحول اتجاهي لربط طريق الحرمين بطريق النزهة القديم، ويتضمن ثلاث حارات، كما يهدف إلى خدمة منطقة جنوب مطار الملك عبدالعزيز، وتحقيق الاتصال من طريق الحرمين إلى محور النزهة في اتجاه الغرب؛ فضلًا عن تطوير النواحي الجمالية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق.