نجاة قيادي في المقاومة الجنوبية بالضالع من محاولة ‏اغتيال

مسلحون مجهولون ‏فجروا قنبلة بمنزله ‏في قرية ‏حبيل الثعالب

نجا قيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع الجنوبية باليمن ‏"عبدالواحد أحمد حمود ‏الشاعري" من محاولة اغتيال ‏بواسطة قنبلة يدوية.

وقال مكتب الإعلام في المحافظة: مسلحون مجهولون ‏فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة ‏في قرية ‏حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين.

وأضاف: التفجير تبعه إطلاق ‏رصاص من أماكن ‏متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة ‏غير معلومة.

ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا، فيما طوّقت ‏عربات تابعة لقوات الحزام الأمني ‏المنطقة المحيطة ‏بالمكان.

وكان القيادي "الشاعري" قد تعرض لمحاولة اغتيال ‏سابقة قبل أشهر على يد مسلحين مجهولين ‏ملثمين ‏كانوا على متن دراجة نارية.