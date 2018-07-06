نجاة قيادي في المقاومة الجنوبية بالضالع من محاولة ‏اغتيال

نجا قيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع الجنوبية باليمن "عبدالواحد أحمد حمود الشاعري" من محاولة اغتيال بواسطة قنبلة يدوية.
وقال مكتب الإعلام في المحافظة: مسلحون مجهولون فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة في قرية حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين.
وأضاف: التفجير تبعه إطلاق رصاص من أماكن متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة غير معلومة.
ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا، فيما طوّقت عربات تابعة لقوات الحزام الأمني المنطقة المحيطة بالمكان.
وكان القيادي "الشاعري" قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة قبل أشهر على يد مسلحين مجهولين ملثمين كانوا على متن دراجة نارية.
مسلحون مجهولون فجروا قنبلة بمنزله في قرية حبيل الثعالب
نجا قيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع الجنوبية باليمن "عبدالواحد أحمد حمود الشاعري" من محاولة اغتيال بواسطة قنبلة يدوية.
وقال مكتب الإعلام في المحافظة: مسلحون مجهولون فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة في قرية حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين.
وأضاف: التفجير تبعه إطلاق رصاص من أماكن متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة غير معلومة.
ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا، فيما طوّقت عربات تابعة لقوات الحزام الأمني المنطقة المحيطة بالمكان.
وكان القيادي "الشاعري" قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة قبل أشهر على يد مسلحين مجهولين ملثمين كانوا على متن دراجة نارية.