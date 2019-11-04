تكليف "الجوفان" مستشارًا بجامعة شقراء

موافقة مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، صَدر قرار بتكليف الدكتور فلاح محمد الجوفان، مستشارًا إعلاميًّا بالجامعة لمدة عام، إضافة إلى عمله بالتدريس.

ويُعد "الجوفان" من الخبرات التعليمية والإدارية في الجامعة؛ إذ سَبَق له أن عَمِل مُشرفًا على وكالة كلية المجتمع بشقراء، ومديرًا للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بالكلية، ثم مشرفًا للأنشطة بعمادة شؤون الطلاب، كما أشرَفَ على الكثير من الفعاليات والبرامج بالجامعة، وعَمِل مشرفًا على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، كما عَمِل مستشارًا قانونيًّا بالجامعة لأكثر من ٤ سنوات مثّل خلالها الجامعة لدى عدد من الدوائر الحكومية.

وعبّر "الجوفان" عن شكره وامتنانه لمدير الجامعة على هذه الثقة الغالية؛ سائلًا الله التوفيق والسداد في القول والعمل.