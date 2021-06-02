لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تتابع إجراءات بيع مساهمة "جواهر النمر" بالدمام

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها تتابع إجراءات بيع مساهمة جواهر النمر بمدينة الدمام.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (9) ملايين متر مربع، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب بوابة الدمام (dmm_gate) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".
تبلغ مساحتها 9 ملايين متر مربع
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها تتابع إجراءات بيع مساهمة جواهر النمر بمدينة الدمام.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (9) ملايين متر مربع، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب بوابة الدمام (dmm_gate) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".