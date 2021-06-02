لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تتابع إجراءات بيع مساهمة "جواهر النمر" بالدمام

تبلغ مساحتها 9 ملايين متر مربع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها تتابع إجراءات بيع مساهمة جواهر النمر بمدينة الدمام.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (9) ملايين متر مربع، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب بوابة الدمام (dmm_gate) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

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02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 06:01 PM

تبلغ مساحتها 9 ملايين متر مربع

لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تتابع إجراءات بيع مساهمة "جواهر النمر" بالدمام

ذياب الشمري

الرياض

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها تتابع إجراءات بيع مساهمة جواهر النمر بمدينة الدمام.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (9) ملايين متر مربع، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب بوابة الدمام (dmm_gate) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

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