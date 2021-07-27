هل يمكنك المقاومة.. 73٪ من البالغين لا يستطيعون قضاء يوم دون النظر للشاشة

وفق استطلاع للرأي شَمِلَ 2000 من البالغين في بريطانيا.. عينك هي من تدفع الثمن

تتنوع الشاشات في وقتنا الحاضر ما بين شاشات أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وأجهزة التلفزيون، وغيرها، ومعظمنا في الوقت الحاضر لا يخلو يومه من التحديق في إحداها ثم الانتقال للأخرى وهكذا.

وعلى هذا النحو، أظهر استطلاع حديث للرأي نشره موقع "ستادي فايندز" الإلكتروني، وشمل 2000 شخص بريطاني من البالغين، أن نسبة 73% لا يمكنهم تخيل أن تمضي 24 ساعة عليهم دون أن يحدقوا في شاشة واحدة على الأقل من بين كل تلك الشاشات.

ولكن إلى أي مدى نرتبط بأجهزتنا؟ يقول الباحثون إن البالغين يقضون نحو ست ساعات يوميًّا أمام الشاشات، في المتوسط؛ وبالتالي يقول المشاركون في الاستطلاع إن أعينهم هي التي تدفع الثمن؛ وفق "الألمانية".

في الوقت نفسه، يقول العديد من الأشخاص إنهم يكافحون فقط من أجل إبقاء أعينهم مفتوحتين بحلول حوالى الساعة السادسة مساء. كما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة "أرتيلاك"، أن 41% من البالغين صاروا يعانون من جفاف العين بصورة متكررة منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا.

ومن المثير للاهتمام، أن 60% من البالغين الذين شَمِلهم الاستطلاع، يتوقعون أنهم سوف يحدقون في المزيد من الشاشات أثناء عملهم من المنزل بعد أن ظهر وباء كورونا.