"التحالف" يدمّر طائرة مفخخة بدون طيار باتجاه الأعيان المدنية بالمملكة

أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من العاصمة (صنعاء)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من العاصمة (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.