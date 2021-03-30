تعيين محاسب وحساب ختامي.. "المهندسين" تختتم جمعيتها العمومية الـ 17

"الشمري": الهيئة حريصة على رعاية العاملين في الوسط وإفادة المهتمين به

عقدت الهيئة السعودية للمهندسين، أمس، اجتماع الجمعية العمومية العادي بنسخته السابعة عشرة افتراضياً، الذي حضره عددٌ من الأعضاء الأساسيين من المهندسين السعوديين المسجلين في نظام الهيئة، وذلك للتصويت على المواضيع المطروحة خلال هذا الاجتماع ومناقشتها، التي تشكّلت في: التقرير السنوي لعام 2020م، الحساب الختامي لعام 2020م، وتعيين المحاسب الخارجي لعام 2021م.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري، حرص الهيئة منذ إنشائها على أن تكون مقاماً للريادة المهنية، من خلال رعاية الوسط الهندسي والسعي لخدمة العاملين فيه وإفادة المهتمين به، مبيناً أن الهيئة لطالما كانت مساهمةً في نهضة الوطن ومشاركةً في تحقيق تطلعاته، وذلك من خلال البرامج والخطط التطويرية، وفقاً لخطة التحول الإستراتيجي لها.

من جهته، قال أمين عام الهيئة المهندس فرحان الشمري، إن الهيئة استمرت في أعمالها دون توقف خلال جائحة كورونا، مستمدةً الدعم من حكومتنا الرشيدة، ومستندةً إلى جهود أبنائها وبناتها الشباب الحالمين، الذين كانوا خير معينٍ لاستمرار أعمالها، والأساس المتين لمواجهة هذه الجائحة العالمية، التي طالت الأفراد والمؤسسات والحكومات.

يُذكر أن هذا الاجتماع للجمعية العمومية، حظي بتصويت أغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين على المواضيع المطروحة فيه، بعد نقاشٍ مطولٍ وتداولٍ لعددٍ من التفاصيل الواردة فيه من قبلهم، حيث تمت هذه العملية بشكلٍ إلكتروني بالكامل؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تعمل على إصدارها ومتابعتها الجهات المعنية لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.