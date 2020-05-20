منذ ظهور الجائحة بالمملكة.. "طريف" تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

صحة الشمالية: نقوم بإجراءات التقصي الوبائي ونواصل المسح النشط

سجّلت محافظة طريف شمال السعودية، بمنطقة الحدود الشمالية، أول إصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم عن الحالات الجديدة، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن منطقة الحدودالشمالية، منذُ بداية الجائحة، سجّلت 206 حالة مؤكدة، وتسجّيل 162 حالة نشطة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 43 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة.

وأكدت "صحة الشمالية" قيامها بإجراءات التقصي الوبائي، وتواصل جهودها في المسح النشط، ضمن الجهود الوقائية والاحترازية في الإكتشاف المبكر لفيروس كورونا، مهيبة بالجميع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية، والبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة المُلحة.