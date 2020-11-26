"التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفات

دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لسحب المنتج

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.