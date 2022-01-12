وصول القوة الأمنية الإماراتية للمشاركة في تمرين "أمن الخليج العربي 3"

تستضيفه السعودية في منطقة عمليات بالمنطقة الشرقية

وصلت القوة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 3"، الذي تستضيفه السعودية في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.





وأكد عضو لجنة القيادة والسيطرة، العميد دكتور سالم بن عبدالله الحبسي، جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، وأن الجميع يتطلعون إلى تحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ.