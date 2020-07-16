"السجان" يشكر القيادة على تعيينه مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة

أكد أنها دافع للمساهمة في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة

رفع الدكتور بندر بن أسعد السجان، أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة.

ووصف الثقة الملكية الكريمة بوسام الشرف الذي يعتز به، ودافعًا للمساهمة في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة في ظل رؤية 2030؛ منوهًا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به التنمية الإدارية في المملكة من لدن القيادة الرشيدة.

وعبّر الدكتور بندر السجان عن شكره وامتنانه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ مشيدًا بالاهتمام والمتابعة التي يجدها المعهد من لدنه.

وفي ختام تصريحه، دعا العلي القدير أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويرعاهم ويسدد على دروب الخير خطاهم.