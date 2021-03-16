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قال إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.

وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".