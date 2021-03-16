"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.
وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
قال إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.
وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".