"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة

قال إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.

وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

1

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 12:47 AM

قال إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

7 3,383

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.

وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021