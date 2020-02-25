"ارتفاع الموج" بكورنيش جدة يتسبَّب بأضرار لأحد المطاعم وتحويل حركة السير

في حدث نادر الحدوث ومفاجئ.. و"المرور" ينبِّه

أظهرت اليوم مقاطع متداولة عدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة، وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر، جارٍ حصرها، وتحويل حركة السير مؤقتًا. فيما استنفرت الحالة جهات حكومية عدة مساء اليوم، هي: أمانة محافظة جدة، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والمرور.

ونبَّه مرور جدة قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش بسبب ارتفاع أمواج البحر على الطريق.

وأظهرت بعض المقاطع تعرُّض أحد المطاعم لأضرار مادية نتيجة دخول المياه بداخلها، ووثَّق مرتادوه الحدث نادر الحدوث والمفاجئ على الكورنيش.

ومن جهته، قال الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي إنه وفقًا لإعلان الهيئة العامة للأرصاد، فإن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، وقد باشرت كل الجهات مهامها، وبعد انتهاء الحالة سيتم إعداد تقرير بالأضرار ومعالجتها.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد حسين القحطاني إن هناك منخفضًا جويًّا متعمقًا في طبقات الجو العليا، يمرُّ بغرب السعودية، تسبب في تكوُّن السُّحب الممطرة على جدة، وتبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة؛ ما تسبب في ارتفاع الموج على السواحل، وهو ما توقعته الهيئة السبت الماضي، وأصدرت تقريرًا بشأنه.