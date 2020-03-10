بدء التقديم على وظائف مجمع طباعة المصحف.. غداً

الأمانة العامة تدعو الراغبين إلى تعبئة نموذج البيانات

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة للرجال تشمل ست وظائف بمسمى "مراقب نصّ المصحف الشريف"، ووظيفة واحدة بمسمى "سكرتير تنفيذي" بإدارة تقنية المعلومات.

ودعت الأمانة العامة للمجمع الراغبين في التقدّم لشغل الوظائف المذكورة إلى تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة على الرابط (https://job.qurancomplex.gov.sa) وفق الشروط المرفقة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى نهاية دوام يوم الأحد المقبل الموافق 20 رجب الجاري.