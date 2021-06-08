سحب رعدية ممطرة على جازان.. و"الأرصاد" تنبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 09:18 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 محافظات

سحب رعدية ممطرة على جازان.. و"الأرصاد" تنبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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