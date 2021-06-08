سحب رعدية ممطرة على جازان.. و"الأرصاد" تنبّه

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.