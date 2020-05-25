بعد "جهاز روسيا الفوري".. فرنسا تكشف عن ماهية "فحص كورونا السريع" وسعره

من لعاب الناس والنتائج في ساعة وينتظر وصوله إلى السوق في منتصف يونيو

بدأ اتحاد من الشركات الفرنسية إنتاج فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد من لعاب الناس، وفقًا لشركة التكنولوجيا الحيوية "سكيل سيل".

وشارك في تطوير فحص "إيزيكوف" بدعم مالي من وزارة الدفاع الفرنسية، كل من شركتي "فوغو"، و"سكيل سيكل"، وكذلك مختبر "سنرس سي 2 ديغ".

ولا يحتاج الاختبار الجديدة إلى مختبرات تجهيز خاصّة أثناء الاختبار؛ إذ يكفي الموظف الطبي أخذ عينة من لعاب لسان المريض وضعه في عبوة اختبار "أمبولا" وعندما تسخن الأمبولات إلى 65 درجة، فإن لونها سوف يظهر وجود الفيروس التاجي أو غيابه. ولا يستغرق الاختبار أكثر من ساعة.

ووفق "سبوتنيك" من المتوقع أن يصل الفحص السريع إلى السوق الفرنسي في منتصف يونيو بسعر 20 يورو للطقم الواحد.

يُذكر في هذا السياق أنه سبق وأفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في أواخر شهر مارس، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.