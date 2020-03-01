أستراليا: تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا بسبب فيروس كورونا.
وقالت السلطات إن الحالة هي لرجل (78 عاماً) توفي صباح اليوم الاحد في مستشفى في مدينة بيرث، وكان من الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.أستراليا فيروس كورونا الجديد
لرجل "78 عاماً" .. تُوفي صباح اليوم الأحد في المستشفى
أعلنت السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا بسبب فيروس كورونا.
وقالت السلطات إن الحالة هي لرجل (78 عاماً) توفي صباح اليوم الاحد في مستشفى في مدينة بيرث، وكان من الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.