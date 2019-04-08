"الفالح": اجتماع مايو محوري للبت في تمديد اتفاق خفض المعروض

قال: السوق في طريقها نحو التوازن.. فعلنا أكثر بكثير من آخرين

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الاثنين: إن من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعاً من المقرر عقده في مايو سيكون محورياً.

وقال الوزير خالد الفالح: "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية؛ لأننا سنعلم يقيناً بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية".

وأضاف "الفالح"، وفق ما نقلته "رويترز"، أن مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.

وتابع "الفالح": "لا أعتقد أننا سنحتاج (لفعل المزيد).. السوق في طريقها نحو التوازن. فعلنا أكثر بكثير من آخرين"، في إشارة إلى احتمالية مواصلة السعودية خفض الإنتاج بشكل أكبر من المستهدف لها وفق الاتفاق العالمي.

وتابع: "نتجه لمرحلة تبدأ فيها المخزونات بالاستقرار والانخفاض، لكنها ما زالت أعلى كثيراً مما أعتبره مستوى طبيعياً".

ووفق "رويترز"، تعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء -لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- اجتماعاً في مايو، والسعودية وروسيا عضوان باللجنة التي تضم منتجي نفط كباراً آخرين شاركوا في الاتفاق العالمي لخفض الإمداد العام الماضي مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت ونيجيريا وقازاخستان .

وقالت روسيا، التي نخفض إنتاج النفط مع "أوبك": إن تخفيضات الإنتاج ستظل قائمة حتى يونيو على الأقل عندما تصبح خطوات واشنطن المقبلة بشأن تقليص الصادرات الإيرانية والفنزويلية أكثر وضوحاً.