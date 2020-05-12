بـ 2520.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في التعافي من "كورونا"

بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 15257

تواصل المملكة العربية السعودية، تسجيل أرقام قياسية في حالات التعافي من فيروس كورونا؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 15257 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 2520حالة تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى الأيام الماضية، ولله الحمد.