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قال: يكون العدد الإجمالي في فلسطين 495 إصابة.. لا حالات في الانعاش

رئيس الوزراء الفلسطيني: لم نسجل إصابات بكورونا والحصيلة مستقرة

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، واستقرار الإصابات عند 495 إصابة.

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أنه لا يوجد حالات من الإصابات في الإنعاش، وهناك حالات تعافت ومن ثم انتكست، ليكون العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 251 في محافظة القدس-المدينة والمحيط- و17 في قطاع غزة، إضافة إلى عدد من الإصابات بين فلسطينيي الشتات.