"آل مسعود" إلى رتبة مقدم بالقوات البرية الملكية

تقلّد حمد بن محمد بن سعيد آل مسعود، أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية، رتبة مقدم، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وعبّر "آل مسعود" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على تلك الثقة الغالية، قائلًا إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل مزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.