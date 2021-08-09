كورونا في العراق.. 9619 إصابة جديدة و67 حالة وفاة إضافية

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9619 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1722328 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19270، فيما تم تسجيل 8687 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1537740 حالة.