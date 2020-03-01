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ينظم في "إكسبو الشارقة" يومي 4 و5 مارس المقبل

"القاسمي" يتفقد التحضيرات النهائية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

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أكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، سعي إمارة الشارقة لتطوير قطاع الاتصال الحكومي من خلال إبراز أهميته باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى مركز إكسبو الشارقة، لتفقد التحضيرات النهائية للدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يومي الرابع والخامس من مارس المقبل.



وأشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وهو يستعد لإطلاق دورته التاسعة، أسهم منذ انطلاق دورته الأولى في الارتقاء بهذا القطاع، ويعتزم استكمال مسيرته في تطوير آلياته وأدواته وتوجهاته على مستوى العالم.



وتفقد القاسمي، الاستعدادات واللمسات الأخيرة المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يستضيف 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المفكرين العرب والخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، واطلع على مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية، والمخصصة لاستضافة 57 فعالية تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية وخطابات ملهمة وورشًا تدريبية ومنصات متنوعة.



كما التقى رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال جولته، رؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على جهودهم، كما ثمن التنظيم الذي تتولاه الفرق الفنية، مؤكداً عزم الإمارة على تقديم دورة جديدة من المنتدى من حيث ابتكار المحتوى وعمق البحث والقدرة على التأثير في قدرة المؤسسات والحكومات على التعامل مع واقع الاتصال الآخذ بالتغير بسرعات كبيرة وفي اتجاهات عدة بآن واحد.