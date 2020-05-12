"زين السعودية".. تتصدر المشهد عبر إحراز سلسلة إنجازات متلاحقة

الشركة حققت أكبر تغطية 5G وأطلقت الشريحة الإلكترونية

حققت "زين السعودية" سلسلة إنجازات متميّزة في الآونة الأخيرة، تمثلت في التوسّع الكبير في نشاطاتها وتنوّع خدماتها، لتصبح نموذجاً لتحقيق الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد استطاعت الشركة تحقيق أكبر تغطية 5G كما حققت المرتبة 18 كأفضل علامة تجارية في المملكة بعد أن كانت خارج القائمة، وتمثلت آخر إنجازتها في إطلاق الشريحة الإلكترونية.

تأتي هذه الإنجازات في وقت نشهد فيه تنامي دور المملكة المحوري، وتحوّلها السريع لتصبح مركزاً عالمياً لتقنية المعلومات والاتصالات، بالتزامن مع ترؤسها مجموعة العشرينG20، وهذا يظهر أهمية القطاع في المملكة، كداعم صلب لتيّسير أنشطة المملكة الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع مسيرة التحوّل الرقمي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتكون المملكة الرائدة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

"زين السعودية" دور محوري في التحوّل الرقمي

وقد حققت الشركة إنجازاً متميّزاً بإكمال المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس (5G)، في أوسع تغطية من نوعها، لتضع المملكة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في هذا المجال بإجمالي 27 مدينة من خلال 2600 برج.

وحرصت على وضع هذه التجربة المميزة في متناول الجميع لتوفر العديد من الإمكانات والحلول المبتكرة، مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، التشغيل الآلي والروبوتات، بالإضافة للألعاب الإلكترونية وغيرها.

"زين السعودية" بالمرتبة الـ 18 بين أفضل 50 علامة

وقد انضمّت الشركة إلى قائمة أفضل 50 علامة تجارية في المملكة، وفق التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس" Brand Financeلتقييم العلامات التجارية، الذي يرصد أفضل 50 علامة تجارية على مستوى المملكة، وحلّت زين في المرتبة الـ 18، وفقاً لتقرير المؤسسة.

ويُدرج التقرير عدداً من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها لإجراء التصنيف، أبرزها: قيمة العلامة التجارية للشركة، درجة تصنيفها الائتماني، مستوى أدائها وشهرتها، سياسة الشركة التسويقية، إضافة إلى ولاء العملاء ورضا الموظفين.

وحصلت "زين السعودية" مؤخراً على عدد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل مشغّل في الشرق الأوسط للعام 2019، لمجلة "CommsMEA" المتخصّصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما نالت جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات للعام 2019.

إطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM

وقد أطلقت الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM، الأكثر تقدمًا تقنياً، والأكثر سهولة من حيث الاستخدام.

وتتميز الشريحة الإلكترومية بكونها مدمجة مع لوحة الأم للهواتف الذكية، وبإمكانية زيادة رقم إضافي للأجهزة الذكية دون الحاجة إلى شريحة تقليدية، إضافة إلى أنها تساعد على تحسين أداء البطارية باستهلاكها نسبة صغيرة جدًا من قوة البطارية.

تحقيق أفضل النتائج المالية في تاريخها

وحققت "زين السعودية" نتائج هي الأفضل في تاريخها، حيث ارتفعت أرباحها إلى 485 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2019، من 332 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2018.

وتعود أسباب ارتفاع الأرباح إلى تحسنٍ في الأداء التشغيلي للشركة وزيادة الطلب على خدماتها، الأمر الذي انعكس على الإيرادات، فضلاً عن تمكن الشركة من تطبيق منهجية متوازنة لكفاءة الإنفاق ساهمت في خفض المصاريف التشغيلية والإدارية، مما أدى إلى زيادة في الأرباح التشغيلية أيضاً.

شراكة عالمية للخدمات الرقمية المبتكرة

وترسيخاً لاستراتيجيتها في نشر خدماتها على أوسع نطاق، وتثبيتاً لموقعها في خدمات إنترنت الأشياء، فقد وقّعت زين السعودية اتفاقية شراكة مع"AliBaba Cloud" ، العملاق العالمي في مجال الحوسبة السحابية، لإطلاق "سحابة زين" المخصصة لقطاع الأعمال.

وبدأت الشركة تستثمر في مجال تشغيل الطائرات من دون طيار تحت مسمى "زين درونز"، حيث يتم تقديم خدمات جمع المعلومات ومعالجتها عبر أنظمة تعتمد على التحليلات والذكاء الصناعي والشبكات السحابية.

ودخلت "زين" في مجال الخدمات المالية الرقميةFinTech عبر "تمام"، الخدمة الرقمية التي يتم تقديمها ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

الكوادر الوطنية عمود فقري لتحقيق الاستدامة

وتعد "زين السعودية" من أعلى الشركات توظيفاً للكفاءات الشبابية السعودية بنسبة بلغت 86%، مع تصدر فئة القياديين في الشركة بنسبة 92%.

وتم تعيين سيدات سعوديات في مناصب قيادية في الشركة، في خطوة تؤكد على مدى ثقة الشركة بالكوادر الوطنية المتميزة من جهة، والثقة بالقيادات النسائية من جهة أخرى.

وتؤكد "زين السعودية" التزامها بمتابعة مسيرة التطوير والاستثمار في التقنيات الداعمة لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة عبر حلول الأعمال وإنترنت الأشياء والخدمات المبتكرة، مما يعزز نمو الناتج المحلي غير النفطي، ويؤدي إلى توليد آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتكون السعودية مركزاً دولياً للاتصالات وتقنية المعلومات.