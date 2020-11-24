غذاء طفلك أثناء التعلّم عن بُعد.. CNN توضّح بتوقيع "الغذاء والدواء" السعودية

خيارات تحتوي على المجموعات الغذائية.. بينها حبوب وخبز وحليب ولحوم وفاكهة

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً لنصائح عدة كانت قد قدمتها هيئة الغذاء والدواء السعودية قبل أيام، حول توفير احتياجات الأطفال الغذائية في ظل نظام التعليم عن بعد.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن الهيئة تأكيدها على أهمية توفير الوجبات الصحية في ظل التعليم الافتراضي، بعدما أصبح العديد من الطلاب يدرسون في المنزل في ظل ظروف مختلفة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت "سي إن إن": نشرت الهيئة مقطع فيديو، مؤخراً عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، دعت فيه الأهالي إلى الحرص على تغذية أطفالهم بطريقة صحية وسليمة، إذ تتشكل العادات الغذائية في مرحلة مبكرة من العمر.

وقالت الهيئة: احرص على تقديم خيارات متنوعة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية، مثل الحبوب والخبز، والحليب ومشتقاته، واللحوم، والفاكهة، والخضار، بالإضافة إلى الدهون.

وأضافت: يجب تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات رئيسة، ووجبات خفيفة خلال اليوم بشرط ألا يتجاوز معدل استهلاك السعرات الحرارية في اليوم الواحد 1.800 سعر حراري.



وشددت على ضرورة تشجيع الأبناء على شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً، إضافة إلى استغلال تواجد الطلاب في المنزل طوال اليوم للجلوس معهم أثناء تناول الوجبات لتكون قدوة حسنة لهم عندما يأتي الأمر للغذاء الصحي.

وأشارت الهيئة إلى أن أهمية الوجبات الغذائية الصحية خلال اليوم الدراسي، تكمن في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للتركيز، وتحسين الأداء، والتحصيل الدراسي.