"الشهري" ينال الدكتوراه في الإدارة التربوية بامتياز

من أكاديمية النخبة العالمية للتنمية البشرية بمصر

حصل الباحث عامر محمد جابر الشهري، على درجة الدكتوراه المهنية في الإدارة التربوية والتدريب من أكاديمية النخبة العالمية للتنمية البشرية بجمهورية مصر العربية.

وجاء حصول "الشهري" على هذه الدرجة العلمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.