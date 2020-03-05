دموع ودعوات.. "إنتاج حائل" تفعّل برنامج "الإسكان التنموي" وتسلّم 38 وحدة لمستحقيها

أنهت الدفعة الثالثة أمس بخدمة 12 أسرة استحقت الدعم وفق شروط الوزارة

نجحت جمعية الأسر المنتجة "إنتاج"، في تفعيل برنامج "الإسكان التنموي" بمنطقة حائل، بعد تسليمها 38 أسرة مستحقة من مستفيدي ومستفيدات "إنتاج" حتى أمس.

تواجدت "سبق" أمس، في مقر تسليم الدفعة الثالثة من المنازل لـ12 أسرة استحقت الدعم وفق الشروط المطلوبة التي حددتها وزارة الإسكان، ويشرف عليها فرع الوزارة بحائل، ورأت الفرحة التي عمت أفراد الأسر والتي عبّر عنها الكثير منهم بدموع الفرع أثناء تسلمهم لمفاتيح منازلهم الجديدة.

وأشارت إحدى المستفيدات إلى أنها عانت منذ سنوات في توفير أدنى مقومات الحياة لأسرتها بعد فقدان عائلهم المتوفى؛ لافتة إلى أن انضمامها إلى جمعية "إنتاج" بدأت بالاستفادة مما تتقنه من حِرَف يدوية وتجهيز الأكلات الشعبية وبيعها عبر منافذ الجمعية المنتشرة بالمنطقة وفي جناح الجمعية بفعاليات المنطقة؛ مما استقامت به حياتهن؛ إلا أن توفير السكن المناسب لها ولأبنائها أصبح هاجسًا لجميع الأسرة، وبإتاحة وزارة الإسكان لهن التقديم على الإسكان التنموي، تَقَدمت بطلبها، وبمطابقتها للشروط تم منحها اليوم منزلًا سكنيًّا فارهًا بأحد أحياء حائل الذي تتوفر فيه كل الخدمات.

ولم تملك المستفيدة دموعها التي اختلطت بالدعاء للقيادة الرشيدة وللقائمين على برنامج الإسكان التنموي ولجمعية "إنتاج"، بالتوفيق وأن يكتب الله لهم الأجر بتحقيق حلم حياتها.

"أم محمد" إحدى المستفيدات أكدت أنها تسكن بمنزل شعبي بإحدى القرى، وبعضويتها بجمعية "إنتاج" استطاعت الحصول على أحد منتجات السكن التنموي؛ الأمر الذي سيوفر لها مكانًا مناسبًا للمساهمة في تنمية المنطقة من خلال ما تمتلكه من فن للخياطة وحبك الأقمشة مقدمة شكرها للقيادة الرشيدة ولجميع العاملين في الإسكان التنموي.

من جهته قدّم رئيس الجمعيات الأهلية بحائل ورئيس جمعية "إنتاج" فيصل الرمالي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة حائل ونائبه على الدعم اللا محدود للجمعيات الأهلية بالمنطقة؛ لتقوم بخدمة مستفيديها على أكمل وجه.

وثمّن "الرمالي" جهود مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان بن عبدالعزيز الفوزان ومدير الإسكان التنموي عبدالرزاق بن سالم العميم، الكبيرة في توفير الوحدات السكنية، وإنهاء إجراءات تسليم المستحقين المستفيدين من "إنتاج" منازلهم في وقت قصير وتذليل كل العقبات التي قد تواجه البعض منهم.