مُحلل أردني رافضًا الإساءات للسعودية: هؤلاء أبواق للإعلام الإسرائيلي

أكد لـ"سبق": تُركيا وإيران هما مَنْ يُهدّد القدس والجاحدون مَنْ يُنكرون مواقف السعودية

شنّ المُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، هجوماً على بعض السياسيين والإعلاميين الأردنيين الذين يريدون توريط الأردن في اشتبكات سياسية وإعلامية مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية؛ اعتماداً على معلومات مُضللة وخادعة يبثها إعلاميون إسرائيليون يعملون مع الموساد الإسرائيلي، وتروج لها بخبث الأذرع الإعلامية التابعة لتركيا وإيران في المنطقة.

واعتبر "الملكاوي"، الذي سبق وعمل مُستشاراً سياسيّاً وإعلاميّاً مع حوالي (15) وزيراً ومسؤولاً أردنياً؛ أن هؤلاء السياسيين والإعلاميين الأردنيين هم أدوات لخدمة توجهات إقليمية إسرائيلية وتُركية وإيرانية تعمل في الغرف المُظلمة والظلامية بهدف إيقاع الشَّحْناء والبَغْضاء بين الشعبين الأردني والسعودي؛ حتى يتسنّى لتلك القوى البدء بترجمة مخططاتها التآمرية ضد الأردن بالدرجة الأولى.

وقال الملكاوي في حوار جريء وصريح مع قناة الحقيقة الدولية الأردنية: (التي تُعتبر من أهم القنوات التلفزيونية المُستقلة ومن أكثرها مُشاهدة): إن كثيراً من السياسيين والإعلاميين الأردنيين انخدعوا بتغريدات مُضللة لإعلاميين إسرائيليين يعملون بالتنسيق مع الموساد حول مزاحمة السعودية للأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المُحتلة؛ ما جعلهم بكل أسف أبواقاً لهذه القوى الفاسدة والمُفسدة في الشارع الأردني.

وأكد المُحلّل الملكاوي أن تُركيا وإيران هي التي تهدد الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس، وليس السعودية والإمارات، كما يزعم بعض السياسيين والإعلاميين الأردنيين ذوي الأفق الضيّق والرؤية قصيرة المدى؛ حيث عملت ولا زالت تعمل تركيا في الخفاء للسيطرة على القدس من خلال فصائل وجماعات فلسطينية في الضفة الغربية وحركات إسلامية فلسطينية موجودة في مناطق 1948، والتي أبرزها حركة حماس الذراع الفلسطينية لجماعة الإخوان المُسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل.

وقال أيضاً: إن إيران التي توجد هي وميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان تمددت أيضاً إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ من خلال بعض الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي؛ ما يجعل إيران خطراً على الأردن في مُزاحمة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس.

وأكد أن هناك مؤامرة على الأردن الذي يُعاني من حدود ساخنة وخطيرة مع العراق وسوريا وفلسطين المُحتلة؛ فيما حدوده مع السعودية آمنة ومُستقرة؛ حيث يعمل مثل هؤلاء السياسيين والإعلاميين على ضرب حدود الأردن الجنوبية في عمقها الخليجي، وفي مقدمة ذلك عمقها مع المملكة العربية السعودية التي تُعتبر الجارة الأقرب أخوياً وسياسياً وتنموياً واقتصادياً واجتماعياً وعشائريّاً للأردن.

واختتم المُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي حديثه للفضائية الأردنية (الحقيقة الدولية) قائلًا: إن الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي قدمت وساندت القضية الفلسطينية ووقفت إلى جانبها على مدى عقودٍ طويلة؛ تُواجَه الآن بالنُّكران من قبل الجاحدين.