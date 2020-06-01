حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً

مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.