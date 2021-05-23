المسند يتوقع أمطاراً خفيفة على هذه المناطق

قال: ربما تتشكّل السحب على أجزاءٍ من عسير

تَوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، تشكيلات من السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاءٍ من ‫#القصيم وشمال ‫#الدوادمي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما أمطار متفرقة محدودة على أجزاء من ‫#عسير، الباحة، ‫#مكة.