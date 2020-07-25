"الزكاة": رفع إقرار "القيمة المضافة" لعقارات الأفراد يتم آليًا بعد التسجيل بالخدمة

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنه لا حاجة للفرد بعد بيع العقار، وحساب ودفع ضريبة القيمة المضافة من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات "الأفراد"، إلى التسجيل لدى هيئة الزكاة والدخل أو رفع الإقرار.

وأكدت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي على موقع ـ"تويتر"، أن كل ذلك سيتم بطريقة آلية عبر البوابة.