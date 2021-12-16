"الجبير" يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة

استعرضا العلاقات بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم؛ سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي ايبيا.



وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.