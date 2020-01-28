"أبو دجين" رئيسًا لخيرية الأفلاج و"الفهيد" نائبًا له

خلال اقتراع اليوم لترشيح أعضاء مجلس إدارة

اقترع، مساء اليوم، على ترشيح أعضاء مجلس إدارة جمعية الأفلاج الخيرية، في دورته الجديدة، في مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، بحضور مديره معجب بن محمد الكبرى.



وأسفر الاقتراع بين المتقدّمين لعضوية مجلس الإدارة عن انتخاب:

عبدالرحمن أبو دجين رئيسًا، وشبيب الفهيد نائبًا للرئيس، وراشد العصفور أمينًا للصندوق.



كما فاز بعضوية المجلس "عبدالرحمن الحامد، عبدالعزيز العتيق، سعيد آل سعود، فهد اللحيان، راشد الحبشان، سعد العبد الهادي".



من جهته هنأ معجب الكبرى، أعضاء مجلس الإدارة، ودعا الله أن يكلل جهودهم ومساعيهم بالنجاح.