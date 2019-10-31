"الكسر" يخطف كأس سباق فروسية حائل وسط منافسة كبيرة

نظمه ميدان الفروسية أمس وسط حضور كبير لملاك الخيل

خطف الجواد "الكسر" لمالكه أنور المرشدي وخيَّاله نواف الفيروز، المركز الأول في شوط الكأس في سباق فروسية حائل، الذي نظمه ميدان الفروسية أمس.

وكانت فروسية حائل، قد نظمت أمس سباق أربعة أشواط حقق المركز الأول في الشوط الأول الجواد" "أخو يتوق" لحمود سعد البقعاوي بالخيال نواف الفيروز، فيما فاز بالشوط الثاني الجواد "علم السماوي" لأنور أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز، وحقق الجواد "مشيف" المركز الأول في الشوط الثالث للمالك صقر عبيد العبيد والخيال إبراهيم الحصين، وفي الشوط الرابع حقق الجواد "أبو عبادة" المركز الأول لحمود سعد البقعاوي والخيال عبدالعزيز الموسى، وحقق الجواد "الكسر" المركز الأول في الشوط الخامس "شوط الكأس" لأنور المرشدي والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير الميدان بندر بن حسن التبيناوي وعضو مجلس الإدارة المهندس إبراهيم البدران الكأس والجوائز للفائزين.

شهد حفل الميدان، حضور أمين مجلس المنطقة وعضو مجلس الفروسية المهندس إبراهيم البدران ورجل الأعمال عبدالله الشلاحي ومجموعة من ملاك الخيل، بالإضافة إلى عدد من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

من جانبه، ثمّن مدير الميدان بندر التبيناوي الدعم الكبير والمتواصل من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام والتشجيع مصدر اعتزاز وفخر لجميع المنتمين للميدان.

وقال التبيناوي: "الميدان أكمل جميع الترتيبات والاستعدادات التي تكفل بإذن الله تعالى نجاح هذا الموسم بما يليق بحجم ومكانة هذه الرياضة من ناحية وبحجم تطلعات عشاق الفروسية ومحبيها من ناحية أخرى".