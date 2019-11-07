قضية ادعاء لفظي.. شرطة الرياض تحيل ملف مهاجم نادٍ عاصمي للنيابة العامة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن شرطة منطقة الرياض أحالت ملف قضية ادعاء لفظي متهم بها مهاجم عربي بأحد أندية العاصمة الرياض للنيابة العامة.

ووفقاً للمعلومات قدمت موظفة تعمل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض شكوى تتهم فيها اللاعب بالتلفظ عليها، حيث تسلمت شرطة المطار اللاعب، وأحالت قضية الادعاء اللفظي للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية.

شرطة الرياض النيابة العامة

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07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 07:03 PM

قضية ادعاء لفظي.. شرطة الرياض تحيل ملف مهاجم نادٍ عاصمي للنيابة العامة

عبدالله البرقاوي

الرياض

90 41,633

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن شرطة منطقة الرياض أحالت ملف قضية ادعاء لفظي متهم بها مهاجم عربي بأحد أندية العاصمة الرياض للنيابة العامة.

ووفقاً للمعلومات قدمت موظفة تعمل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض شكوى تتهم فيها اللاعب بالتلفظ عليها، حيث تسلمت شرطة المطار اللاعب، وأحالت قضية الادعاء اللفظي للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية.

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