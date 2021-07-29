"بلينكن": التفاوض مع إيران لن يستمر إلى أجل غير مسمى

أشار إلى أن الكرة لا تزال بملعب طهران

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، خلال زيارته إلى الكويت، من أن عملية التفاوض مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وذكر "بلينكن" أن الولايات المتحدة أظهرت حسن النية والرغبة في العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي الموقع عام 2015؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الكرة لا تزال بملعب إيران.