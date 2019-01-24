"الدفاع" تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. وهذه هي الشروط

على وظائف عسكرية.. اعتباراً من يوم الأحد القادم

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/21هـ .

ودعت الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط التالي : ‏https://tajnid.mod.gov.sa.

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24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 04:52 PM

على وظائف عسكرية.. اعتباراً من يوم الأحد القادم

"الدفاع" تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. وهذه هي الشروط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/21هـ .

ودعت الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط التالي : ‏https://tajnid.mod.gov.sa.

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