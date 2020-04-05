‫تأجيل إقرار وسداد عدد من الضرائب ورفع الإيقاف.. تعرف على أبرز تصريحات هيئة الزكاة ‬

أعلنت التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد١٩، عدداً من التسهيلات الزكوية والضريبية.

وكان أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي اليوم، أن هيئة الزكاة والدخل قامت بتسهيلات زكوية وضريبية متعددة للمكلفين، وذلك ضمن إجراءاتهم الزكوية والضريبية، وتماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية على مستوى العالم.

وبين المتحدث أن من المبادرات تأجيل الإقرار والسداد للزكاة وكافة أنواع الضرائب ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، وتعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط، وتعليق غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين، وتعليق غرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص وسيتم منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019م، وسيتم التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة.

وأضاف: "سيتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو 2020م، بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي، وعدم احتساب أية غرامات على المكلفين غير المسجلين والذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا ل لتسجيل، مثل: غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة تأخر السداد".

وتابع: "تقرر عدم احتساب أية غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة، كغرامة التأخر في تقديم الاقرار وغرامة التأخر في السداد وغرامة تعديل الإقرار".