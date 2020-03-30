إيران.. تسجيل 3186 إصابة جديدة بكورونا و117 حالة وفاة

إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس يرتفع إلى 2757 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين: ارتفعت أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 13911 شخصًا.

وأضافت: تم الاستعلام عن الحالة الصحية لأكثر من 63 مليون مواطن عبر خطة "الغربلة"، بالتعاون مع قوات التعبئة الباسيج في الحرس الثوري.