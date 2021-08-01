مقتل 8 من أفراد الجيش المصري في عمليات ضد "داعش"

معظم الاشتباكات مع التنظيم جرت في شمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة.

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01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 06:21 PM

معظم الاشتباكات مع التنظيم جرت في شمال سيناء

مقتل 8 من أفراد الجيش المصري في عمليات ضد "داعش"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة.

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