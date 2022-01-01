دراسة: الإكثار من هذا المكمل الغذائي يقودك لـ"الخرف"

بعد فحص سيدات أعمارهن بين 70 و92 لمدة 5 سنوات

على الرغم من أن الكالسيوم عنصر مهم وذو فوائد كثيرة، أبرزها الحفاظ على صحة العظام وقوتها، إلا أن دراسات أظهرت أن هذا المكمل يمكن أن يؤثر أيضًا على الدماغ، خاصة عند النساء".



ووجدت دراسات عديدة أن مكملات الكالسيوم يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالخرف؛ حسب ما ذكر موقع "بيست لايف أونلاين".



وخلصت دراسة نُشرت عام 2016 في مجلة "Neurology"، إلى أن مكملات الكالسيوم يمكن أن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى النساء الأكبر سنًا؛ وفق سكاي نيوز عربية.



وفحص الباحثون 700 امرأة تتراوح أعمارهن بين 70 و92 ويعشن في السويد بصحة جيدة. وعلى مدار 5 سنوات خضعت المشاركات للعديد من الاختبارات المختلفة، بما في ذلك اختبارات الذاكرة.



ومن بين 98 امرأة في الدراسة تناولن مكملات الكالسيوم، أصيبت 14 بالمئة منهن بالخرف. من ناحية أخرى من بين 602 امرأة لم يتناولن الكالسيوم، أصيبت 8 في المئة فقط منهن بالخرف.



ومع ذلك وجدت النتائج أن بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف؛ حيث إن النساء اللواتي تناولن الكالسيوم ويعانين من مرض الأوعية الدموية الدماغي - وهي حالة تؤثر على تدفق الدم في الدماغ - أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بالمصابات بمرض الأوعية الدموية الدماغي ولم يكن يتناولن الكالسيوم.