"صحة حائل" تصدر 12 ترخيصاً لمنشآت خاصة جديدة خلال أكتوبر

أصدرت 22 ترخيصاً إلكترونياً لممارسين صحيين وأيّدت منح 18 تأشيرة للمؤسسات

أصدرت صحة حائل ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 12 ترخيصاً لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر أكتوبر 2021.

وأوضحت صحة حائل أنها أصدرت خمسة تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة "ترخيص مبدئي"، وسبعة "تراخيص نهائية" لمنشآت صحية خاصة، كما أصدرت 22 ترخيصاً إلكترونياً لممارسين صحيين، وأيدت منح 18 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت خمسة إجراءات نقل ملكية وموقعاً لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت عشر طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت خمسة بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، كما أصدرت سبعة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل نشاطين إضافيين لمؤسسات صحية خاصة، ونفذت ست مُعاينات لمنشآت صحية خاصة جديدة.

من جهته، أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية.