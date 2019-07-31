محافظ الطائف يقف على استعدادات المعسكر الكشفي للحج

شاهد عرضاً مرئياً ونوّه بالأعمال الجليلة التي تقدم لضيوف الرحمن

وقف محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني على المعسكر الإعدادي للحج بالطائف، والذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وعدد من المسؤولين الكشفيين المشاركين من إدارات التعليم بالمملكة.

والتقى محافظ الطائف قادة الوفود الكشفية من الإدارات التعليمية، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن أعمال المعسكر وأهدافه، بعدها قلد الميموني عدداً من القادة الكشفيين الشارة الخشبية.

وتجول داخل المدينة الكشفية، واطلع ميدانياً على مرافق المدينة والمعسكرات الكشفية.

ونوّه محافظ الطائف بالأعمال الجليلة التي يقدمها أبطال الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن، وما يقومون به من أعمال تطوعية كبيرة، حاثاً أفراد الكشافة على بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.

وكان قد دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني منصة "تويتر" الخاصة بالمحافظة، والتي تعنى بأخبار المحافظة، وفعالياتها، ومناسباتها، وكل ما يخدم محافظة الطائف إعلامياً.

من جانبه، أكد محافظ الطائف سعادته الغامرة بتواصل المحافظة مع جميع شرائح المجتمع، وبما يخدم المحافظة إعلامياً وتوعوياً، وبذل كل ما من شأنه أن تظهر هذه المحافظة الخلابة بالمظهر الذي يجب أن يكون تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وما يدعو له خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب أمير المنطقة، حيث الطائف التاريخ والرخاء.