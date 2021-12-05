برعاية "القصبي".. اجتماعات "جمعية وتنفيذي اتحاد إذاعات الدول العربية" تنطلق بالرياض اليوم

الحارثي مرحباً بضيوف المملكة: هيئة الإذاعة والتلفزيون أكملت جميع استعداداتها لاحتضان المناسبة

برعاية وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تنطلق في الرياض اليوم، أعمال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة بهما، التي تستضيفها هيئة الإذاعة والتلفزيون بداية من 8 وحتى 15 من شهر ديسمبر الجاري.

بدوره رحّب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بضيوف المملكة في اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، منتصف الشهر الجاري، مبيناً أن هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أكملت جميع استعداداتها لاحتضان المناسبة بما يتناسب والحدث.

واستطرد الحارثي بأن هذه الاستضافة تعكس دور المملكة الرائد في احتضان أهم الأحداث والفعاليات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن هذه الاستضافة تأتي ضمن مسؤوليات هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة باستثمار الفرص التي تتاح من خلال التغيير الكبير الذي تشهده مهنة صناعة الإعلام والتطورات المتسارعة التي تحتاج إلى مبادرات في نقل المعرفة والخبرات الجديدة، بالإضافة إلى مواجهة الإشكاليات الكبيرة والتغلب عليها عبر صناعة إعلامية تمزج بين الخبرة والاستشراف للمستقبل، وهو الدور الذي تقوده المملكة في المنطقة برؤيتها الملهمة، وتسعى الهيئة لتمثيل المملكة فيه في الجوانب الإعلامية، التي تعدّ العنصر الأساس والمكمل لتحقيق التطلعات نحو المستقبل المشرق.

وتوقّع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن يثمر الاجتماع بالخروج بنتائج وتوصيات تواكب التطلعات في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي على جميع الأصعدة، وهو ما سيكون محوراً أساساً لنقاشات الجلسات المواكبة للاجتماعات، بالإضافة إلى توحيد الرؤية الإعلامية وصقل الخبرات، نظراً لسلسلة اللقاءات، التي ستعقد بشكل مشترك مع الاتحادات الإذاعية العالمية مثل اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي (َABU) واتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) واتحاد الإذاعات الأفريقية (AUB) والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط (CoPeAm) واتحاد الإذاعات الإسلامية (IBU).

وختم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاستضافة وبمشاركة عددٍ من القيادات وخبراء صناعة الإعلام تأتي سعياً من قيادة المملكة لدعم وتشجيع المبدعين، والإسهام في الإثراء المعرفي والمهني لجميع الأشقاء من العالم العربي.

إلى ذلك، ينعقد الاجتماع الـ 80 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، يليه المجلس التنفيذي يومي 11 و12 ديسمبر، وفيما تنعقد بعد ذلك الدورة العادية للجمعية العامة للاتحاد من 13 إلى 15 ديسمبر بمشاركة ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء الاتحاد والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأجهزة الدائمة للاتحاد والمنظّمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة.

كما ستخصص إحدى الجلسات لعقد ندوة تتناول موضوع "تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي"، وستدشّن دورة تدريبة حول "صحافة الهاتف الجوال" من 8 إلى 10 ديسمبر.

ومن المقرّر أن ينعقد في اليوم الأخير من سلسلة اللقاءات اجتماع مشترك مع الاتحادات الإذاعية العالمية.