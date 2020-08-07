ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

لاتخاذ تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت، وأمَر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب ظروف الطوارئ الناجمة عن العاصفة الاستوائية "إيسياس".

ويسمح إعلان الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة وتدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في جميع مقاطعات كونيتيكت الثمانية.

كما يخول الإعلان وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ بتمويل اتحادي بنسبة 75%.