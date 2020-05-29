الاتحاد للفيفا: سعيد المولد لم يدفع التعويض حتى الآن!

اللاعب الأهلاوي ملزم بدفع مليون ريال

أرسلت إدارة نادي الاتحاد السعودي خطاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن عدم تنفيذ مدافع الأهلي سعيد المولد القرار الصادر بإلزامه بدفع نحو مليون ريال إلى نادي الاتحاد، تعويضاً عن انتقاله لنادي فارنزي البرتغالي قبل 5 أعوام.

وذكرت مصادر إعلامية سعودية اليوم الجمعة أن نادي الاتحاد رفع إخطاراً إلى الفيفا إلكترونياً قبل انقضاء مهلة السداد، مطالباً باتخاذ الخطوة القانونية التالية.

وكان اللاعب قد تلقى إنذاراً من الفيفا مطلع الشهر الجاري، يلزمه مع نادي فارنزي البرتغالي بدفع 271 ألف دولار لنادي الاتحاد خلال 30 يوماً وذلك تعويضاً على خلفية فسخ عقده مع الاتحاد والانتقال للنادي البرتغالي.