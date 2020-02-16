"إغاثي الملك سلمان" يختتم حملاته التطوعية والتعليمية بمخيم الزعتري

أطلق حملة طبية بالجابون.. ووزع 494 حقيبة شتوية في لبنان

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة التطوعية التدريبية الأولى لبناء قدرات العاملين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمّان.

واستمرت الحملة خمسة أيام، وشملت تدريب 15 امرأة و15 رجلاً من العاملين في المخيم بمجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي تم تخريجهم كمسعفين، بمشاركة 3 متطوعين متخصصين، كما تم تدريب 4 منهم ليكونوا مدربين على تنفيذ هذا البرنامج مستقبلاً.

وركزت الحملة على العاملين في المواقع التي تتطلب وجود مسعفين في المخيم كالعاملين في المراكز الاجتماعية والمدراس والطوارئ وبعض العاملين بالمخيمات، بالإضافة إلى تدريب 120 طالباً وطالبةً على أساسيات الإسعافات الأولية بطريقة ترفيهية تتناسب مع أعمار الأطفال.

ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.

في سياق متصل اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة التعليمية التطوعية الثانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان.

وشارك في الحملة 7 متخصصين في برنامج تنمية مهارات التعلم لدى الأطفال بمشاركة دار رعاية الأيتام التابعة لوزارة العمل بالمملكة، ويشمل البرنامج تعليم 120 طفلاً من الجنسين، كما تم تدريب المعلمات من اللاجئات في المخيم على أساليب التعليم.

ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.

إلى هذا نظم المركز بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، رحلة تطوعية تحت عنوان "أنتم سعادة" لمخيم الزعتري لتقديم أنشطة اجتماعية وترفيهية لأطفال اللاجئين السوريين.

وشارك عدد من الفتيات اليتيمات بالرحلة الذي اشتملت على مجموعة من الألعاب الحركية ذات الأهداف السلوكية والمعرفية والوجدانية التي استمتع الأطفال بها تحت إشراف المختصين النفسيين والاجتماعيين.

وتهدف الرحلة إلى تعزيز ثقافة التطوع والأعمال الإنسانية وترسيخ الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الفيتيات اليتيمات، إضافة إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب أطفال اللاجئين وقضائهم أوقاتا من المرح داخل المخيم.

على جانب آخر، أطلق المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل في جمهورية الجابون، حيث قام الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول من الحملة بالكشف على 1،800 مستفيد، وتحويل 185 منهم إلى قسم العمليات؛ تمهيدًا لإجراء جراحة إزالة الماء الأبيض.

وتأتي هذه الحملة الطبية ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

كما وزع أمس، 494 حقيبة شتوية، تحتوي على البطانيات والأطقم الشتوية للمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف، في العاصمة اللبنانية بيروت، يستفيد منها 2.964 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.